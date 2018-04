Po tem, ko so v zadnjih letih prišle v javnost številne tragične zgodbe o kršitvah pravic čistilk, zaposlenih v podjetjih, ki jih najemajo ustanove javnega sektorja, naj bi se enako dogajalo tudi v Šolskem centru Velenje (ŠCV). “Čistilke, ki so bile zaposlene pri zunanjem izvajalcu Aktiva čiščenje, so za minimalno plačo delale v nemogočih pogojih,” pravi Ana Jakopič, sekretarka sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti VIR. V ŠCV je namreč po njihovih “večkrat preverjanih informacijah” delalo le od sedem do največ deset delavk, medtem ko v sindikatu ocenjujejo, da bi jih po veljavnih standardih glede na površino moralo biti med 19 in 20.

VIR je lani pozval ŠCV naj jim posreduje pogodbo, ki jo imajo sklenjeno z zunanjim izvajalcem in v njem z osuplostjo ugotovil, da je šolski center za čiščenje mesečno plačeval 31.172 evrov, kar pomeni, da je za vsako čistilko namenil Aktivi čiščenje več kot 3000 evrov. “Zaradi nevzdržnih razmer in nesmotrno porabe javnih sredstev smo šolski center pozvali k neposredni zaposlitvi čistilk in čistilcev, a se to ni zgodilo. Namesto tega se je ŠCV odločil za manever, s katerim se je sam 'opral krivde', Aktiva skupini pa omogočil nadaljevanje dobičkonosnega posla,” pravi Jakopičeva. Z Aktivo čiščenjem je namreč ŠC Velenje po preteku štiriletne pogodbe, ki je trajala do konca letošnjega marca, prekinil sodelovanje in objavil razpis za javno naročilo, v katerem pa je postavil pogoj, da se lahko nanj prijavi le invalidsko podjetje. S tem naj bi po trditvah sindikata VIR namenoma omogočil, da je javno naročilo obdržala Aktiva skupina, tokrat prek svojega invalidskega podjetja Aktiva TS, ki se je tudi edina prijavila na razpis.

Tak “manever” naj bi Aktiva skupini hkrati omogočil, da se znebi sindikalno organiziranih delavcev, ki so že dlje časa opozarjali na kršitve delovnopravne zakonodaje. To naj bi dokazovali dogodki prejšnjega tedna, ko naj bi Aktiva skupina več članom sindikata (po besedah Jakopičeve vsaj trem) odpovedala pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je v podjetju Aktiva TS zaposlila le delavce, ki niso člani sindikata.

Aktiva čiščenje zavrača obtožbe Jasmina T. Šušteršič, direktorica tako Aktive čiščenje kot Aktive TS in članica uprave Aktiva skupine priznava, da so od ŠCV prejemali mesečno 31.172 evrov, ob tem pa pojasnjuje, da je šlo 5621 evrov za plačilo DDV državi, preostalih 25.551 evrov pa naj bi bilo poleg stroškov rednega čiščenja notranjih šolskih prostorov namenjenih tudi za urejanje okolice. Vsa periodična pogodbena dela (generalna čiščenja, zimska služba, košnja trave,…) naj bi opravljali njihovi zaposleni iz enote specialnih čiščenj (v sindikatu VIR trdijo, da to ne drži). Ostale trditve sindikata v Aktivi čiščenje zanikajo. Namesto sedem do 10 čistilk naj bi bilo na lokaciji dnevno prisotnih od 15 do 23 ljudi, odpoved pogodbe o zaposlitvi pa naj bi podali le dvema delavkama, in sicer iz poslovnih razlogov, in ne zaradi morebitne vključenosti v sindikat. V Aktivi čiščenje “kategorično zavračajo” tudi navedbe o nevzdržnih delovnih pogojih. Po njihovih ocenah so razmere “povsem normalne in primerljive oziroma podobne, kot na ostalih lokacijah v dejavnosti”.