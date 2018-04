V Kamniku bodo do konca poletja izpeljali sistem izposoje električnih koles, ki bo namenjen predvsem občankam in občanom Kamnika za hitro in enostavno potovanje po vsakodnevnih opravkih znotraj občine. Na Turističnem informacijskem centru Kamnik si je sicer mogoče kolesa izposoditi že zdaj, a je izposoja teh koles, ki so namenjena predvsem turistom, ki raziskujejo Kamnik in okolico, plačljiva.

Izposoja mestnih električnih koles, ki bo namenjena predvsem občanom, bo brezplačna, vendar bo tedensko časovno omejena. Sistem izposoje naj bi zaživel predvidoma konec poletja, ko bo za izposojo občanom na voljo 25 novih električnih koles. V naslednjem letu jih bodo dodali še pet in bo občanom skupno na voljo 30 koles. Izposojali in vračali jih bodo lahko na šestih postajah v mestu, in sicer pri nakupovalnem centru Qlandia, v neposredni bližini blokovskega naselja na Duplici pri pošti, na železniški postaji Kamnik, pri knjižnici, na glavni avtobusni postaji v Kamniku in pri Domu kulture Kamnik. Število prostih koles in praznih parkirnih prostorov bodo lahko uporabniki preverili na spletu in aplikaciji za mobilne telefone.

Nepovratni evri Za projekt izposoje koles v Kamniku, katerega vrednost je ocenjena na 295.000 evrov, je občina prejela od ministrstva za infrastrukturo skoraj 117.000 nepovratnih evrov. Na občini pravijo, da bo ta projekt eden prvih konkretnih ukrepov trajnostne mobilnosti v občini, saj so se lani zavezali k trajnostni mobilnosti tudi s sprejetjem celostne prometne strategije. S projektom nameravajo učinkovito prispevati k zmanjšanju onesnaženosti zraka, zmanjšanju emisij hrupa, izpustov toplogrednih plinov in porabe energije ter tako hkrati povečali privlačnost in kakovost urbanega okolja, menijo na občini. Z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles se bodo hkrati pridružili številnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že dalj časa in so jih občani povsod sprejeli z zadovoljstvom in navdušenjem.