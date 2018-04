Če bo projekt res izveden tako, kot je zamišljen, se Velenju v prihodnjih letih obeta pravi turistični razcvet. Na Velenjsko jezero naj bi namreč namestili plavajoč hotel, ob obali pa zgradili apartmaje in druge objekte, denimo kliniko z estetsko kirurgijo. S podpisom sporazuma sta se predstavnika podjetij MC Public Affairs Mihael Cigler in direktor podjetja Planet Matters Kent Leslie Walwin zavezala, da bosta sodelovala z velenjsko občino in korak za korakom uresničila projekt, ki je na papirju videti naravnost sanjsko.

Potrebne bodo spremembe prostorskih aktov Mestna občina Velenje se je zavezala, da bo v okviru svojih pristojnosti v najkrajšem možnem času in v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo speljala celoten postopek umestitve projekta v predvidene spremembe veljavnih prostorskih aktov občine. »S partnerjema pri projektu bomo aktivno sodelovali pri pogajanjih z drugimi akterji, katerih dovoljenja in soglasja bodo potrebna za dokončno izvedbo projekta. Aktivno bomo sodelovali tudi pri pogajanjih za odobritev izvedbe projekta na državni ravni ter pomagali pri pridobitvi vseh potrebnih soglasij in dovoljenj,« je ob podpisu sporazuma zagotovil velenjski župan Bojan Kontič. Partnerja, podjetji MC Public Affairs in Planet Matters, bosta predložila projekt, pripravljen v obliki posebnih strokovnih podlag, kot vsebina občinskih podrobnih prostorskih načrtov, in bo skladen s smernicami nosilcev urejanja prostora.