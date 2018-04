Medtem ko so bančni uslužbenci panično skušali zbrati dokazila, kako imajo področje pranja denarja pod nadzorom, sta se Dijana Đuđić in Bojan Savanović skoraj vsak dan sprehodila v poslovalnico Maribor. Državljana BiH sta prihajala po gotovino. Lepotica iz Republike Srbske je v manj kot letu dni dvignila skoraj dva milijona evrov. Savanović pa je zgolj med 23. in 26. majem 2017 prišel kar trikrat po denar. V NKBM je dvignil je 199.700, 119.800 in 199.900 evrov.

Dvanajstega junija so v Maribor prišli inšpektorji Banke Slovenije. Dokumentacijo so prečesavali do 7. julija. Kar so videli, jim je dvignilo tlak. Sistem za preprečevanje pranja denarja je še zmeraj puščal kot pokvarjen pralni stroj. Nadzoru sta se zlahka izmuznila sumljiva Italijana, ki sta si v Slovensko Bistrico neovirano prenakazala več kot 80.000 evrov. Inšpektorji so se v Maribor vrnili septembra in ostali 11 dni. Med drugim so se poglobili v komitenta Savanovića. Med tvegane stranke uvrščenemu tujcu so namreč bančniki izročili več kot milijon evrov gotovine celo po tem, ko ga je NKBM že prijavila uradu za preprečevanje pranja denarja in sprožila postopek zaprtja računa.

V Banki Slovenije so izgubili potrpljenje. Matej Krumberger, direktor nadzora bančnega poslovanja, je 27. novembra podpisal rigorozen ukrep. NKBM je do nadaljnjega prepovedal širitev s pripojitvijo novih subjektov na slovenskem trgu, vključno z nakupi portfelja. Odredba je morala upravo pod vodstvom Johna Denhofa zaboleti kot udarec v pleksus. Bančnike je v želodcu zvilo ob bojazni, da se utegnejo pod nosom obrisati za bogate nagrade, ki jih čakajo po uspešni eksekuciji strateškega načrta ameriškega lastnika. To je, da se NKBM z nadaljnjimi prevzemi manjših konkurentk še dodatno kapitalsko napihne in se jo dobičkonosno proda naprej.

Vodstva sklada Apollo Capital Management ne bi smelo presenetiti, da so junija 2015 kupili denarno pralnico. Ob prevzemu NKBM so se v njeni centrali že ubadali z izvajanjem ukrepov, ki jih je Banka Slovenije zahtevala v odredbi iz aprila 2015, v kateri je nizala hude sume pranja denarja. Ne nazadnje je moral Američanom odredbo predstaviti tedanji predsednik uprave Robert Senica, ki je bil osebno odgovoren za izpolnitev v njej zapisanih zahtev.

V vodstvu mariborske banke zdaj perejo svojo javno podobo in prepričujejo javnost, da so se rigorozno lotili te pereče problematike. Senica je moral zapustiti upravo, sme pa ostati zvest Apollu. V banki se še hvalijo, da so ustanovili posebno delovno skupino in da so nadgradili informacijski sistem za učinkovitejše odkrivanje sumljivih transakcij. Leporečje pa ne more prikriti indicev, ki kažejo na to, da preprečevanje pranja denarja doslej ni bilo njihova največja prioriteta.

Kako si drugače pojasniti, da je bil še marca na plačilni listi banke Primož Britovšek, razvpiti bivši agent Sove, ki je v banko pripeljal Mirka Šimenka, nekdanjega šefa varovanja državnih funkcionarjev v času vlade Janeza Janše in soproga poslanke SDS? Britovšek je imel ključno vlogo pri tem, da so regulatorju leta 2015 naklepno prikrivali neprijetno resnico o mariborski pralnici denarja. Če bi v NKBM dejansko pokazali maksimalno voljo ustaviti pralni stroj, bi si morala Dijana Đuđić, najbolj znana posojilodajalka SDS, izbrati drugo banko, prek katere bi izvedla načrtovane sporne transakcije. Da je oktobra 2016 izbrala NKBM na slepo, verjamejo zgolj najbolj zaslepljeni.