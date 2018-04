Ni problem v odmernem odstotku, ampak v količniku, ki so si ga izmislili kot kvazivalorizacijo, in tudi v novem-starem predlogu pokojninske reforme (ZPIZ-2) ta ostaja. Oboje se upošteva za odmero pokojnine. Valorizacija denarnih zneskov bi morala pomeniti ponovno ovrednotenje zneskov iz preteklih obdobij, ki jim je zaradi rasti cen (inflacije) vrednost padla, torej bi moral biti količnik višji od 1,00, ne pa da je do letos padel že na 0,732. Ta država si je torej dovolila v zakon dati popolnoma »goljufivi« člen, zdaj pa razlaga, da je zakon pač tak. To premišljeno goljufijo sta si privoščila ministra Rop in Dimovski. Žal ni nihče takrat opazil in preračunal, kaj to pomeni, in niso oporekali temu členu. Goljufija brez primere, ki pa se nadaljuje tudi z novo pokojninsko reformo. Ne vem, ali se ljudje sploh zavedamo, da je to »kraja« pokojninske osnove.

Toliko skratka o pokojninah in prizadevanju Karla Erjavca za zvišanje pokojnin. Zdaj pa Erjavec izkazuje še namero, da bi bil on mandatar nove vlade. Imeli smo za premierja stare obraze, ki se niso izkazali (tak je bil Pahor), druga skrajnost pa je bil novi obraz, Miro Cerar, katerega vladanje je tudi napravilo veliko škode. Karl Erjavec pa je bil vedno zraven.

Jernej Pogačnik, Kamna Gorica