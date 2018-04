ste prebrali sobotna mnenja bralcev v Dnevniku o vaših stališčih v zunanji politiki? Mislim, da so pisci povedali vse; vi pa bi se morali zazreti vase in se vprašati, koga kot predsednik države zares predstavljate.

Ali res ne morete biti solidarni s Katalonci v boju za njihovo samostojnost? Saj ne bi bilo treba nič drugega kot vprašati EU, kje je demokratičnost, ki jo ima Evropa v svojem programu in jo tako poudarja. Španija je na demokratičnost že davno pozabila. Sploh pa ne smemo pozabiti, kako so nas Katalonci podpirali pri našem osamosvajanju. No, če boste ponovno šli k španskemu kralju na kosilo, pa res ne morete biti na strani Kataloncev.

Z ruskim predsednikom Putinom ste se tako radi družili in slikali, zdaj pa ne zmorete reči, naj Združeno kraljestvo najprej dokaže krivdo Rusije in potem bomo dali našo končno odločitev. Seveda, bili ste na posvetu z britansko veleposlanico in morda boste šli h kraljici na obisk in zato res ne bi bilo primerno biti proti Angležem.

Pa Palestina: vztrajate, da je ne smemo priznati. Pričakovala bi vaše nasprotno mnenje in ne klanjanje Izraelu ter še komu.

Alenka Dimic, Domžale