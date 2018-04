Jaka Ulčnik, ki na Dobu že prestaja 30-letno zaporno kazen, ker je konec junija 2005 v domači Bistrici ob Sotli kruto umoril svojega brata Jožeta in hudo ranil ter ogrozil življenje bratovega dekleta Nine Lojen, je danes znova sedel na zatožno klop celjskega sodišča. Sodijo mu namreč še za en umor, ki pa naj bi ga zakrivil marca istega leta v Bosni in Hercegovini. Takrat je pod streli iz lovske puške na pragu domače hiše in pred očmi svoje soproge Nade obležal 38-letni Milenko Penava, oče treh mladoletnih otrok.

Penava je bil namenjen na delo na svojo žago, ki jo je imel v lasti, soproga pa ga je kot običajno tudi tistega dne pospremila do vrat in mu v roke potisnila še malico, ki jo je pripravila zanj. Preiskovalci v Bosni in Hercegovini so dolgo časa po zločinu tavali v temi, saj niso mogli najti motiva za to okrutno dejanje. Počasi pa se je skrivnostni klobčič le začel odvijati. Ugotovili so, da je umorjeni Penava poslovno sodeloval z Ulčnikovim očetom, ki je imel prav tako žago in se je prav tako ukvarjal z lesom.