Domžalčani so precej lažje od pričakovanj prišli do desete zaporedne zmage, s katero so po točkah ujeli Maribor na drugem mestu in obenem odločno napovedali tudi napad na naslov prvaka. Tekma je bila odločena že v prvih 20 minutah po lepih golih Ibraimija iz prostega strela in golgeterja Bizjaka. Rudar je deloval brezvoljno in v njegovi igri je prišlo do popolnega razpada sistema.

Trener Marijan Pušnik se je zelo uštel z izbiro začetne enajsterice, v kateri je bilo kar pet novih igralcev v primerjavi s tekmo z Gorico. Najšibkejši člen je bil centralni branilec Shwan Najm iz Iraka, ki je kot poveljnik obrambe delal pionirske napake, kar so gostje s pridom izkoristili.