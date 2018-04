Kot smo na kratko poročali včeraj, Hrvate pretresa pedofilska afera, v katero naj bi bil vpleten menih, ki naj bi dalj časa spolno zlorabljal več otrok. Ob tem je javnost razburilo dejstvo, da Cerkev primera ni prijavila policiji, pač pa je zadevo želela urediti znotraj svojih vrst z namenom »ohranjanja dobrega imena vseh«.

Splitski nadškof Marin Barišić je suspendiral meniha, ki je vrsto let vodil otroški pevski zbor v splitskem samostanu sv. Frančiška, kazniva dejanja pa naj bi storil pred petnajstimi oziroma dvajsetimi leti. Nadškofija je pred nekaj meseci sprožila svojo preiskavo o dejstvih, okoliščinah in odgovornosti meniha, ki je po izbruhu škandala zavrnil odgovornost, češ da ni v stiku z otroki ali mladoletniki.

Cerkev je dolgo molčala

V Splitu je bilo slišati, da so v cerkvenih krogih za domnevno menihovo spolno izkoriščanje otrok vedeli že leta 2011, ko naj bi ena izmed žrtev prosila za duhovno pomoč. A niso storili ničesar, dokler se za novi primer pedofilije v Katoliški cerkvi na Hrvaškem niso začeli zanimati novinarji. Splitska nadškofija je sporočila, da bo po sklenitvi svoje preiskave o ugotovitvah obvestila Vatikan, šele nato pa bodo odločili, ali bodo o vsem obvestili pristojne hrvaške službe. V sosednji državi je predvidena zaporna kazen tudi za neprijavo kaznivega dejanja. V tem primeru bo ovadba lahko doletela predvsem predstojnika samostana, frančiškana in policijskega vikarja Žarka Relota, ki je meniha ovadil cerkvenemu vrhu decembra lani, ne pa tudi policiji ali tožilstvu.

V največjem dalmatinskem mestu govorijo, da se je zgodba začela razpletati lani, ko naj bi moški, ki je bil ena izmed žrtev meniha, splitski nadškofiji prijavil svoj primer spolne zlorabe. Obenem naj bi zahteval od splitskih frančiškanov najprej 15.000 evrov, nato pa tudi stanovanje v zameno za molk o spolni zlorabi, so poročali hrvaški mediji. Frančiškani so zahtevo domnevno zavrnili. Cerkvenega preiskovalca so imenovali po tem, ko naj bi se o vsem odločile spregovoriti še nekatere žrtve, ki so tudi pele v cerkvenem zboru pod taktirko zdaj 78-letnega meniha. V samostanu so prav tako zavrgli ugibanja, da so sami ponudili denar pričam v zameno za njihov molk. Zanikajo navedbe, da bi primer poskusili zakriti. Suspendirani duhovnik je član frančiškanske province svetega Jeronima, ki ima sedež v Zagrebu, a je v zadnjih treh desetletjih večkrat deloval v splitskem samostanu, so neuradno še povedali farani za časnik Slobodna Dalmacija.

Na Hrvaškem je bilo v preteklih dveh desetletjih več primerov duhovnikov, ki so bili obtoženi pedofilije. Pravnomočna zaporna kazen je bila izrečena samo v primeru duhovnika z otoka Raba zaradi spolne zlorabe več dečkov, medtem ko so se nekateri podobni primeri končali s pogojnimi kaznimi, obveznim družbenokoristnim delom ali pa so zastarali.

Splitska policija je napovedala, da bodo po preverjanju navedb ocenili, ali bodo proti 78-letnemu menihu vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.