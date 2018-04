V medijih je bil prejšnji teden objavljen posnetek telefonskega pogovora, iz katerega je, kot so zapisali podpisani pod poziv, očitno, da je Berdajs grozil enemu od zaposlenih na SŽ Anton Škrajnarju.

Sindikat Železničarjev Slovenije, Sindikat vodenja prometa Slovenije, Svet delavce SŽ - Potniški promet, Svet delavcev SŽ - Tovorni promet in Svet delavcev SŽ - Fersped so Berdajsova ravnanja označili za protipravna in neetična. "Pozivamo vas, da se Berdajsa nemudoma razreši vseh funkcij v skupini Slovenskih železnic, kjer nastopa kot predstavnik delavcev," so zapisali v pozivu.

Med razlogi za razrešitev izpostavljajo Berdajsovo kršitev etičnega kodeksa skupine, ki določa, da se vodstvo zavzema za spoštovanje moralnih načel in upoštevanje zakonodaje ter tako daje zgled ostalim zaposlenim. "Berdajs je kot član nadzornega sveta SŽ in s tem kot član nadzornih oz. vodstvenih organov družbe kršil etični kodeks, saj je z opisanim ravnanjem kršil moralna načela in veljavno zakonodajo," so poudarili.

Menijo tudi, da je Berdajs kršil zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Če bi Škrajnar uresničeval pravico delavcev pri upravljanju družbe, grožnja z izgubo službe predstavlja oviranje uresničevanja pravic pri upravljanju, so dodali.

V sindikatih in svetih delavcev ocenjujejo tudi, da so podani razlogi za sum, da je Berdajs v telefonskem pogovoru Škrajnarja razžalil. Na štabno službo za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj SŽ so naslovili tudi prijavo kršitve zoper Berdajsa.

Portal Siol je ob tem danes poročal, da je prvi mož Sindikata železničarjev Slovenije Albert Pavlič odstopil z vseh funkcij na SŽ in ob tem k odstopu pozval tudi Berdajsa, s katerim sta sicer sprta, domnevno zaradi preiskave suma korupcije v družbi.