Kranjsko sodišče bo vrzeli na posnetkih tržiških nadzornih kamer, ki bi bili brez prekinitev lahko v pomoč pri razjasnitvi incidenta izpred enega leta, vendarle poskušalo analizirati ob pomoči sodnega izvedenca za forenzično-kriminalistične tehnične preiskave. V incident sta bila vpletena brata Krupljanin iz Tržiča, končal pa se je s strelom policista. Ob zaslišanju prič je želelo sodišče dogodke razjasniti tudi z ogledom posnetkov nadzornih kamer tržiške občine. Vendar se je izkazalo, da je ura in pol posnetkov kar 24-krat prekinjena, po besedah zagovornika Duška Krupljanina, odvetnika Jaka Šarabona, prav na ključnih mestih za ta postopek.

S posnetki, polnimi prekinitev, se je sodišče ukvarjalo že na prejšnjih obravnavah. Da bi pojasnili prekinitve, so si pomagali tudi s pričami, ki pa so omenjale dalj časa trajajoče okvare ene od kamer in snemalnika. Šarabon je poudaril, da želi ob pomoči izvedenca izključiti možnost, da je v posnetke, ki so prekinjeni na ključnih delih, nekdo posegel in s tem poskušal vplivati na izid postopka. Tožilka Helga Dobrin je predlogu za postavitev izvedenca nasprotovala, saj so posnetki prekinjeni tudi na nekaterih delih, ki niso ključni, kar naj bi po njenem potrjevalo okvaro kamere oziroma snemalnika.

Policist, ki je streljal, je vzorno delal Kot je znano, je mlajši od bratov, Danijel Krupljanin, priznal krivdo na predobravnavnem naroku, za kar je dobil polletno zaporno kazen, ki jo je do tedaj že odslužil s hišnim priporom. Njegov starejši brat Duško pa vztraja, da je zgodba drugačna od te, opisane v obtožnici, zato se sojenje pred senatom zoper njega nadaljuje na glavni obravnavi. Na pobudo obrambe je danes kot priča nastopil policist Boštjan Lenček, ki je bil v času incidenta komandir tržiške policijske postaje. Policista Mirana Murnika, ki je usodnega dne od Duška Krupljanina v središču Tržiča zahteval osebni dokument, iz česar seje razvil spor, ki se je končal z opozorilnim strelom, je opisal kot vestnega. »Kot policist je opravljal naloge tako, kot mu je bilo odrejeno. Pogosteje je delal na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, manj pa na področju kriminalitete in vzdrževanja javnega reda. Bil je uspešen policist, izstopal je iz povprečja, in to navzgor,« je dejal Lenček.