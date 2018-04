Takšna juhca je odlična za vse čute. Diši, lepa je in slastna za polizat do zadnje kapljice. Ker jo lahko pripravite tudi z zmrznjeno zelenjavo, jo lahko pripravite čez vse leto. Tako je, nikar se ne bojte zamrznjene zelenjave. To takoj, ko jo pridelajo, zamrznejo in prav zato je morda še bolj “sveža” od tiste, ki se po trgovini in morda tudi po vašem hladilniku valja več dni.

Za pripravo uporabite svež ingver, ki je zdrav in ki da juhci malenkost oster priokus. Če nimate svežega, seveda uporabite kar mletega. In pa mešanico garam masale, ki da juhci tudi čudovit vonj.

Garam masala je mešanica različnih začimb, prihaja pa iz Indije. Garam pomeni vroče, masala pa mešanica. Torej govorimo o vroči mešanici. Popolnoma ustreza okusu! Vsebuje kumin, koriander, poper, cimet, klinčke, muškatni orešček, koriander in lovorjeve liste.

Poleg te juhe pripravite še naslednje jedi, ki vsebujejo garam masalo:

- pirini špageti z jajčevci v kremni omaki,

- čičerikin čili s papriko na rdeči kvinoji,

- curry iz rdeče leče na belem rižu.

Pa pojdiva nazaj k juhici. Ker je okus juhce zelo bogat, jo lahko omilite s svežo, osvežilno, hladno skuto, ki juhco še dodatno obogati.

Pa dober tek!

