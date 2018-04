Kot je na današnjem naroku pojasnila sodnica Barbara Nerat, je dan pred obravnavo izvedenca vendarle uspela dobiti na telefon, a se je iz zdravstvenih razlogov opravičil tudi za današnjo obravnavo. Ji je pa zagotovil, da je izvedensko mnenje končano ter da ga bo še ta dan skupaj s sodnim spisom poslal sodišču.

Vendar Mrevljetovo mnenje vsaj do začetka današnje obravnave na sodišče ni prispelo, zato vpleteni v omenjenem kazenskem postopku še vedno ne poznajo njegove vsebine. Sodnici Neratovi tako ni preostalo drugega, kot da narok znova prekine in ga nadaljuje 24. aprila, ko naj bi vendarle dočakali prihod izvedenca. Takrat bo tudi jasno, ali bo sodišču počasi uspelo skleniti sojenje, ali pa bodo potrebni novi naroki, še posebej če bi obramba vztrajala pri vnovičnem zaslišanju izvedenca klinične psihologije.

Neratova je medtem angažirala še izvedenca računalniške stroke Boštjana Nežmaha, ki bo poskrbel za upočasnitev ter natančnejše posnetke kamer, ki so zabeležile domnevni divji lov Ferliča za 37-letnim Bistričanom, s katerim sta se vozila tudi Ferličeva partnerka in njuna štiriletna hči. Tudi ta pa bo moral počakati na sodni spis, v katerem se nahajajo posnetki, zato bodo te analizirali na naslednji obravnavi.

Klinični psiholog Tristan Rigler je na prejšnjem naroku med drugim izpostavil narcisoidno naravo Ferliča, ki naj bi občutek večvrednosti uporabljal le za zaščito svoje samopodobe. Obtoženi po njegovem ne trpi za nobeno psihiatrično boleznijo, je pa njegov način funkcioniranja zožan, sprejema omejeno število informacij in tako težje vidi celotno sliko.

Dokler je uspešen in ga okolica podpira, je pri njem vse v najlepšem redu, če tega ni in se čuti zavrnjenega, nastopijo težave in se zna odzvati impulzivno, a še vedno se lahko ima pod nadzorom. Svoje težave na poslovnem področju in s tem povzročen stalni stres je očitno dalj časa pometal pod preprogo, kar ponavadi dolgoročno postaja neobvladljivo, je še povedal Rigler.

Po mnenju izvedenca Ferlič kaznivega dejanja, zaradi katerega je na sodišču, ni načrtoval, očitno pa se je v tistem trenutku počutil tako ponižanega, da je oškodovancu želel povzročiti to isto ali celo hujše ponižanje ter se nad njim počutiti superiornega.

Obtoženi naj bi marca lani med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnika, ki ga je ena od krogel tudi zadela in poškodovala. V zagovoru je obdolženi močno obžaloval dogodek, ki naj bi bil po njegovih trditvah posledica njegovega psihično in fizično zelo napornega življenja v tistem obdobju. Kot je dejal, ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti, saj da je med lovom izstrelil pet nabojev, vse je usmeril proti gumam avtomobila.