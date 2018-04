Kovačič se zoper sklep Državne volilne komisije pritožil tako na ustavno kot na vrhovno sodišče, a je slednje pritožbo zavrglo, ker nima pooblastila za presojanje ustavnosti in zakonitosti določitve datuma glasovanja na referendumu.

Sovdatova je na današnji novinarski konferenci, ki je bila sicer namenjena predstavitvi poročila o delu sodišča v lanskem letu, pojasnila, da bo ustavno sodišče Kovačičevo pritožbo obravnavalo v četrtek. Kovačič poleg datuma izpodbija dele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki govorijo o rokih, v okviru katerih se lahko določa datum referenduma.

O tem, do česa se bo v četrtek opredeljevalo ustavno sodišče Sovdatova ni govorila, saj gre za odprto zadevo.

Predsednica ustavnega sodišča se je dotaknila tudi lanske odločbe ustavnega sodišča, s katero so na zahtevo vrhovnega sodišča ocenjevali ustavnost zakonov o referendumu in ljudski iniciativi ter o volilni in referendumski kampanji.

Sovdatova: Vlada lahko pove svoje mnenje, a more navesti tudi nasprotnikovo Pri slednjem je sodišče protiustavnost ugotovilo v delu, ki vladi omogoča, da je sama organizator referendumske kampanje oz. da propagira določeno rešitev in v ta namen uporablja javna proračunska sredstva. »Ustavno sodišče ni reklo, da vlada ne sme ničesar reči v času referendumske kampanje. Osebno menim, da imajo volivci pravico vedeti, kaj si vlada misli in zakaj se zavzema za določeno zakonsko rešitev. Se pravi, da vlada lahko pove svoje stališče. Bistveno v tem, kar je reklo ustavno sodišče, je, da to ne more iti v kakovost propadange in uporabljanje javnih sredstev,« je ponovila. »Če se vlada odloči, da bo izdala brošuro, v kateri bo predstavila zakonsko ureditev, potem je v taki brošuri preprosto treba reči, da je zakonska ureditev dobra zato in zato, so pa tudi stališča drugih, ki mu nasprotujejo. Njihova stališča pa so taka,« je ponazorila. Bistvena vsebina je po besedah Sovdatove v tem, da morajo biti volivci dobro seznanjeni o zadevi, o kateri odločajo na referendumu.