Kot so navedli v NSi, njihova poslanska skupina »spoštuje njegovo odločitev« in je predsednika državnega zbora o njej že obvestila. »Poslanska skupina NSi se mu zahvaljuje za vse opravljeno delo in mu želi vse dobro pri iskanju nove priložnosti drugje,« so še dodali.

Lah sicer iz stranke za zdaj uradno še ni izstopil, je pa to pričakovati.

Neuradno naj bi se namreč Lah odločil za odhod iz NSi po tistem, ko so interne ankete, ki jih je opravila NSi, v volilni enoti, kjer je želel kandidirati, pokazale prednost drugi kandidatki. To naj bi bila Vida Čadonič Špelič, aktualna direktorica novomeške občinske uprave in nekdanja generalna direktorica veterinarske uprave oz. pozneje uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.