Prebivalci in lokalni pomembneži, ki so s telefoni v rokah skušali obeležiti slovesen dogodek, so odprtih ust spremljali premierni polet v Rusiji ustvarjenega brezpilotnika, katerega pot bi se morala končati v bližnji vasi, kamor naj bi dostavil manjši paket. A je bilo njegovo potovanje veliko krajše, saj je strmoglavil le nekaj deset metrov stran od vzletnega mesta in se ob trčenju v stavbo povsem razletel, poroča Reuters.

V nesreči ranjenih ni bilo, je pa bil ranjen morda ponos tistih, ki so za projekt zagotovo porabili veliko časa in energije. Aleksej Tsidenov, eden od vodilnih v avtonomni republiki Burjatija, v kateri so preizkus opravljali, sumi, da bi lahko na strmoglavljenje letalnika vplivale številne okoliške brezžične povezave. »Ne bomo odnehali, trudili se bomo še naprej,« je bil jasen in povedal, da je brezpilotnik stal okoli 20.000 dolarjev. »Kdor ne tvega, nič ne pridobi,« je še dejal.

Iz ruske pošte so nemudoma sporočili, da z letalnikom nimajo nič ter da so bili na slovesnosti prisotni zgolj kot gostje, pa čeprav so s fotografij in posnetka vidni njeni logotipi. V pošti so sicer že leta 2016 napovedali, da bodo v prihodnosti za dostavo paketov po državi uporabljali brezpilotnike. Logistična in druga podjetja po vsem svetu brezpilotne letalnike že uporabljajo za dostavo v odročne kraje ali pa do strank, ki so za hitro dostavo pošiljk pripravljene plačati več.