Sodžu je korejski vodki podoben destilat z okoli 20 odstotki alkohola, običajno izdelan iz riža, gre pa za eno najbolje prodajanih žganih pijač na svetu. Nekateri Južnokorejci vanj radi umešajo tudi koščke insektov, na primer os, stonog, deževnikov, rdečih mravelj in kač, ali pa pijačo popestrijo z različnimi rastlinami kot sta rododendron ali modra preobjeda.

Na ministrstvu za zdravje so po drugi strani prepričani, da ima takšna mešanica ravno nasprotne učinke, da je strupena, in da lahko nekateri od pitja tega celo umrejo. Osji strup lahko namreč pri tistih, ki so nanj alergični, povzroči močne alergične reakcije, zaradi katerih se lahko zadušijo, po navedbah lokalnih medijev opozarjajo na ministrstvu.

»Mnogi menijo, da gre za nekaj dobrega, mešanice pripravljajo sami in jih podarjajo prijateljem. A os ne bi smeli tako uporabljati, ti koktajli lahko posameznikom zelo škodujejo,« opozarjajo na ministrstvu in dodajajo, da nikakor ne gre za zdrav dodatek k boljšemu počutju. Predlagajo, naj pred nakupom mešanice preverijo sestavine, saj zaužitje nekaterih rastlin in delov živali, uporabljenih v njih, povzročajo bruhanje, slabost, glavobol in vnetje jeter.

Nekateri Južnokorejci so po drugi strani prepričani, da sodžu z osami blagodejno vpliva na zdravje - posebno dobre učinke naj bi imel pri astmi, artritisu in impotenci. Mešanico alkohola, rastlin in/ali živali je treba po ustekleničenju pustiti stati vsaj kakšno leto, v tem času pa ima strup čas, da se pomeša po celotni tekočini.