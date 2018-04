ENTSO-E je skupaj z nacionalnimi operaterji izvedel kompenzacijski program, s katerim so v sistem dodali manjkajočo električno energijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Digitalne ure, ki se ravnajo po frekvenci električnega omrežja, so znova točne,« so sporočili.

Dodali so še, da bodo še naprej "podpirali vse strani" v energetskem sporu med Srbijo in Kosovim, zaradi katerega je zagata sploh nastala.

Elektroenergetski sistem celinske Evrope je veliko sinhronizirano območje, ki se razteza od Španije do Turčije in od Poljske do Nizozemske. Obsega 25 držav, vključno s Slovenijo.

Standardizirana frekvenca električnega omrežja v območju je 50 hercev, a se je območje od sredine januarja soočalo s stalnimi odmiki od te frekvence. Povprečna frekvenca v evropskem sistemu od sredine januarja do prvega tedna marca je bila okoli 49,996 herca.

Za odstopanja je bil kriv primanjkljaj v proizvodnji električne energije; primanjkovalo je okoli 113 gigavatnih ur elektrike.

Zmanjšanje povprečne frekvence je prizadelo tiste električne ure, ki se ravnajo po frekvenci elektroenergetskega sistema. Te ure so zaostajale za šest minut.