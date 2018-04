Med izvajanjem zemeljskih del pri gradnji podpornega zidu ob cesti se je 7. januarja 2017 večja gmota zemljine usula z brežine in pod seboj pokopala delavca, stara 39 in 25 let. 39-letni delavec, doma iz Kosova, je na kraju podlegel poškodbam, drugega hudo poškodovanega delavca pa so reševalci s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Gradbena dela so izvajali delavci pogodbenega kooperanta Cestnega podjetja Gorica (CPG), šlo pa je za občinsko naložbo.

Na novogoriškem tožilstvu so obtožnico spisali zoper tri obtožene. Po poročanju Primorskih novic sta odgovorni vodja posameznih del in vodja gradbišča iz Nove Gorice ter delovodja iz okolice Nove Gorice kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu na predobravnavnem naroku v začetku minulega tedna priznala.