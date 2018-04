Kot smo že pisali, je Peking v ponedeljek uvedel dajatve na okoli tri milijarde dolarjev vreden ameriški uvoz, med drugim uvoz svinjine, vina in sadja. To je bil povračilni ukrep za ameriško uvedbo carin na jeklo in aluminij in znak, da se Kitajska ne bo pustila stisniti v kot.

ZDA so sinoči objavile nov seznam v vrednosti 50 milijard dolarjev, na njem pa so elektronske naprave, deli za letala, sateliti, zdravila, stroji in druge dobrine. Pred uveljavitvijo seznama carin bo sicer sledilo obdobje za pripombe zainteresiranih deležnikov.

Kitajska vseeno ni čakala in je že nekaj ur po predstavitvi novega ameriškega seznama carin predstavila še en seznam povračilnih dajatev. Peking sedaj namerava uvesti 25-odstotne carine na 106 ameriških izdelkov, med katerimi so soja in kemični izdelki. Skupna vrednost izdelkov, ki bi lahko bili že kmalu obdavčeni, tudi v kitajskem primeru obsega 50 milijard dolarjev.

Američani zaostrovanje podkurili s carinami za 1300 kitajskih izdelkov Na listi, ki so jo sinoči predstavili Američani, je okoli 1300 kitajskih izdelkov, ki bi jih lahko prizadele do 25-odstotne carine. Te bi lahko začele veljati maja. Kitajska je potezo že kmalu označila za »enostransko in protekcionistično«, meni tudi, da je v neskladju z načeli Svetovne trgovinske organizacije (WTO). »To ni v interesu Kitajske, niti ZDA, še manj v interesu globalnega gospodarstva,« so sporočili z gospodarskega ministrstva v Pekingu. »Kitajska stran se bo zatekla k mehanizmu razreševanja sporov pri WTO in sprejela enakovredne ukrepe proti ameriškim proizvodom v skladu s kitajskim pravom,« so dodali. Povračilne ukrepe naj bi razkrili »v prihodnjih dneh«.