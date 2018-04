Kot smo že pisali, je Peking v ponedeljek uvedel dajatve na okoli tri milijarde dolarjev vreden ameriški uvoz, med drugim uvoz svinjine, vina in sadja. To je bil povračilni ukrep za ameriško uvedbo carin na jeklo in aluminij in znak, da se Kitajska ne bo pustila stisniti v kot.

ZDA so nov seznam objavile v torek, sedaj bo sledilo obdobje za pripombe zainteresiranih deležnikov in nato končna odločitev. Washington trdi, da gre za odziv na kitajske kraje intelektualne lastnine.

Na listi je okoli 1300 kitajskih izdelkov, ki bi jih lahko prizadele do 25-odstotne carine. Te bi lahko začele veljati maja.

Kitajska je potezo označila za »enostransko in protekcionistično«, meni tudi, da je v neskladju z načeli Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

»To ni v interesu Kitajske, niti ZDA, še manj v interesu globalnega gospodarstva,« so sporočili z gospodarskega ministrstva v Pekingu. »Kitajska stran se bo zatekla k mehanizmu razreševanja sporov pri WTO in sprejela enakovredne ukrepe proti ameriškim proizvodom v skladu s kitajskim pravom,« so dodali. Povračilne ukrepe naj bi razkrili »v prihodnjih dneh«.