Slovenski strokovnjaki za velike zveri ljudem ob sprehodih v naravi priporočajo, da se gibajo tako, da bodo opazni, še posebej v grmovju ali gostem rastju, in da imajo pse na povodcu, je na spletni strani objavilo ministrstvo za okolje in prostor.

»Če zagledamo medveda, se mu ne približujmo in ga ne nadlegujmo, opazujmo ga in se tiho umaknimo v smeri prihoda,« so poudarili. Ob tem so dodali, da se med oktobrom in majem, ko medvedi prezimujejo, ne približujmo brlogom oz. jamam in spodmolom, ki bi utegnili biti brlogi.

Ne puščajte ostankov hrane v naravi Velja tudi splošno priporočilo, da v naravi in v bližini naselij ne puščamo ostankov hrane in drugih užitnih odpadkov, saj s tem privabljamo medveda v bližino človeka in ga navajamo na svojo prisotnost. Srečanja z medvedi v naravi so sicer po pojasnilih ministrstva izredno redka. »Medved v človeku ne vidi plena, temveč grožnjo in se mu zato najraje izogne, če je to le mogoče,« so izpostavili. Do napada lahko pride, če se približamo medvedki z mladiči ali medveda presenetimo zelo na blizu. Medveda bo razdražil tudi pes, ki se giba po gozdu brez povodca in sreča medveda; pes bo namreč nato pri lastniku iskal zavetje in tako medveda pripeljal k človeku.