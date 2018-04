Kot ob tem poudarjajo v ljubljanskem zdravstvenem domu, je KME resna bolezen osrednjega živčevja, cepljenje pa je najučinkovitejša zaščita proti njej. »Bolezen se pojavlja sezonsko, najpogosteje od maja do oktobra, zato je priporočljivo, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi že pozimi, saj na ta način dosežemo visoko stopnjo imunosti pred začetkom sezone aktivnosti klopov,« opozarjajo v zdravstvenem domu, kjer cepljenje še posebej priporočajo tistim, ki se pogosto gibljejo v naravi. Cepljenje po akcijski ceni je do 26. aprila dostopno pri vseh osebnih zdravnikih, ki delujejo pod okriljem ZD Ljubljana. Za termin se je treba naročiti pri izbranem osebnem zdravniku po telefonu, prek spletnega naročanja ali osebno v ordinacijskem času ambulante. Cena odmerka je v času akcije enotna za odrasle in otroke, plačilo pa je možno zgolj z gotovino. V ZD Ljubljana paciente še prosijo, naj tisti, ki že imajo cepilno knjižico, to prinesejo s seboj.