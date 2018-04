No, sem pomislil, pa bomo dobili vsaj eno vlado, sestavljeno po evangeliju. Njeni poslanci se bodo držali desetih božjih zapovedi. Ne bo več laži, kraj, podkupovanja in podobnih nevšečnosti. Spomnil sem se fotografij naših novoustanovljenih vlad in dejstva, da bi skoraj tretjina teh morala končati mandate v kakšni primerni »ustanovi«. Seveda do preselitve ni prišlo, vse to zaradi masla; tako namazani so se namreč laže izmuznili kazni. Nestrpno sem prebral članek na napovedano temo.

Kaj izvem? Izvem, da je kardinalu dovolj podpiranja strank, kot sta SDS in NSi, ker glede na dosedanje njihovo delovanje nimata več možnosti priti v vlado in tako še naprej izdatno materialno in politično podpirati slovensko RKC. Predvidevam, da bi odpovedovanje podpore tema dvema strankama lahko bilo za Cerkev dvorezen meč. Če bosta omenjeni stranki postali »siroti«, se bojim, da bi celo Ljudmila Novak prenehala hoditi v cerkev. Saj veste, da hudič v sili tudi muhe žre in stranki se branita, da je bila za vso njihovo delovanje zgled Katoliška cerkev in omenjata 800-milijonsko luknjo, bančno prevaro, ko je bilo ogoljufanih tisoče vernih varčevalcev, zlorabo otrok… Žal, ne morem našteti vseh omenjenih nečednosti Cerkve, saj je dolžina mojega članka omejena.

Pri članku Aleksandra Lucuja na to temo je bila zraven besedila priložena tudi slika kardinala z napisom Franc Rode sprejema darila. Za povračilo pa on daruje maše. Rad bi še omenil, da bi tudi jaz rad sprejemal darila in bom iz hvaležnosti molil za darovalce.

Pri vseh teh političnih zdrahah in mahinacijah sem se dokopal do spoznanja, da še samo jaz živim po navodilih svetega evangelija, čeprav sem ateist.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani