Kot navaja Independent, so bili zaposleni v tem kalifornijskem podjetju že evakuirani. Policija medtem javnosti svetuje, da ostane doma in se na zadržuje v okolici sedeža podjetja. Po poročanju medijev je strelec še vedno v poslopju podjetja, ranjeni pa bi naj bili najmanj dve osebi.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.