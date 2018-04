Primož Roglič je prišel na eno najtežjih enotedenskih etapnih dirk iz niza World Toura z načrtom po skupni zmagi. Rogla velike zmage na dirkah te svetovne serije še nima. Lani je bil tretji na dirki po Romandiji, četrti na Tirreno-Adriatico, kjer je letos marca po nizu smole za tolažbo odnesel etapno zmago, in lani peti po Baskiji, potem ko je slavil v dveh dneh.

»Tu smo samo z enim ciljem, to je boj za skupno zmago s Primožem. Odlično je pripravljen. Želeli smo zmagati že prvi dan. Nismo, a začeli smo dobro, kar nam daje upanje do konca tedna,« pravi športni direktor ekipe LottoNL-Jumbo Grischa Niermann. Kako močan je Roglič, je pokazal že v zaključnem vzponu uvodnega dne, ko mu je na strmem zaključnem klancu dneva uspel slediti le Francoz Julian Alaphilippe, včeraj pa le domačina Baska. Omagal je celo kolumbijski zvezdnik Nairo Quintana. Niso mu kos niti preostali favoriti (Bardet, Mollema, Nibali, Porte, Špilak).

Alaphilippe je Rogliča pričakovano premagal v ciljem sprintu, saj je to celo ena od specialnosti zelo talentiranega mladega Francoza, ki je lani na zmagovalnem odru končal kar dve veliki legendarni klasiki – Milano–San Remo in dirko po Lombardiji. Dirka po Baskiji velja za najbolj hribovito enotedensko dirko svetovne serije. Odločilni faktor bo vožnja na čas v četrtek, kar gre na roko slovenskemu svetovnemu podprvaku.

Ekipa Quick.step, katere član je tudi Alaphilippe, se je veselila zmage tudi na dirki po Flandriji, nemara največji enodnevni klasiki pred 700.000-glavo publiko. Junak 102. izvedbe legendarne Ronde je Nizozemec Niki Terpstra, ki se je odpeljal naprej z zadnjih vzpetin. Izmed štirih Slovencev je Kristijan Koren (46. mesto) najdlje ostal ob kapetanih ekipe Bahrain Merida Sonnyu Colbrelliju, Heinricku Hausslerju in Vincenzu Nibaliju. Vsi trije so, vključno s slednjim, ki je zadnji ovohal moč ob napadu Terpstre, ostali v tretji deseterici.

Fortin še drugič zmagal na Dolenjskem

Domači velikonočni kolesarski spektakel na Dolenjskem je največ veselja prinesel Italijanom. Kristalno situlo na 4. VN Adrie Mobil je znova dobil Filippo Fortin, član avstrijske ekipe Felbermayr. Čast slovenskih kolesarjev in ekipe Adria Mobil je rešil Žiga Grošelj s sedmim mestom. Taktika Srečka Glivarja, da bi na klancih pod Gorjanci njihov prvi sprinter Dušan Rajović ostal z vodilno skupino, se ni obnesla, Grošelj pa je bil le rezervna različica. »Nisem sprinter in zame je bil zaključek kar malo kaotičen. Vedel sem, da je Fortin favorit, zato sem se držal čim bliže njemu, in to mi je kar dobro uspelo,« je bil zadovoljen Žiga Grošelj. Dirka bo šla v anale tudi po vrnitvi Janija Brajkoviča v dres Adrie Mobil, a se je krstni nastop ponesrečil s padcem. Znova. Uroka padcev se kar ne znebi. K sreči je šlo brez poškodb.

Velikonočni ponedeljek bo vpisan tudi po rekordni udeležbi 530 kolesarjev iz 19 držav na mednarodni dirki v olimpijskem krosu v Sloveniji. Tanja Žakelj je na 21. Griči XC v Vrtojbi upravičila vlogo prve favoritinje. Ob 10. mestu Roka Nagliča v moški konkurenci pa je največ zanimanja veljalo krstnemu nastopu Tadeja Valjavca. Kariero 3.0, tokrat gorskega kolesarja v olimpijskem krosu, je začel z zelo solidnim 19. mestom.