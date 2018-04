»Idejo o popravljanju koles na domu sem predstavil svojemu zadnjemu delodajalcu, ko sem zanj pripravil poslovni načrt, vendar v tem ni prepoznal potenciala. Sam sem v idejo verjel, in ko sem šel na svoje, sem se odločil, da jo poskusim realizirati,« pravi Klemen Mavec. »Izkazalo se je, da je to storitev, ki jo Ljubljančani potrebujejo, saj na tak način prihranijo čas in sitnosti s prevozom koles in iskanjem servisa.«

Del njegove ponudbe je tudi izposoja visokocenovnih koles, ki so namenjena predvsem tistim, ki zaradi premalo prostega časa ne morejo upravičiti visokih stroškov nakupa dragega kolesa.

Ustavi ga le dež »Potem ko sem iz Amerike dobil prikolico in nanjo pritrdil oglasno tablo, sem se podal na ljubljanske ulice, da bi pridobil prve stranke. Prikolica je dovolj atraktivna, da so se ljudje obračali za mano, mnogi pa so me tudi ustavili, se navduševali nad idejo mobilnega servisa in želeli izvedeti več,« se začetkov spominja Mavec. Opazil ga je tudi Luka Mladenovič z Urbanističnega inštituta, ki je menil, da je to odlična pridobitev za Ljubljano, in ga povabil, da svojo dejavnost pod njihovim okriljem predstavi v okviru aktivnosti v Tednu mobilnosti, ki so potekale v Eipprovi ulici. »Postavil sem stojnico in bil prijetno presenečen nad odzivi ljudi.« Tam je vzpostavil tudi stik s predstavniki Mestne občine Ljubljana, ki ga zdaj vsako leto povabijo k sodelovanju v večjih akcijah in prireditvah, kjer za kolesarje brezplačno opravlja osnovne servise in manjša popravila. Zdaj ima že veliko rednih strank, še vedno pa prihajajo tudi nove. Ena od njegovih prednosti je tudi to, da nima fiksnega delovnega časa: »Lahko delam ob nedeljah in praznikih, tudi ob enajstih zvečer. Ustavi me le dež.«