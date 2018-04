Van der Zwaan je priznal, da je preiskovalcem FBI lagal o svojih stikih z bivšim sodelavcem predsednika ZDA Donalda Trumpa Richardom Gatesom in ukrajinskim poslovnežem, ki je imel povezave z rusko obveščevalno agencijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Van der Zwaan, nizozemski državljan ruskih korenin in zet ruskega oligarha, povezanega s Kremljem, Germana Kana, je bil leta 2012 odvetnik priznane mednarodne odvetniške pisarne Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, ko je delal za ukrajinsko vlado preko Gatesa in njegovega tesnega sodelavca Paula Manaforta. Leta 2016, potem ko je Manafort postal vodja Trumpove volilne kampanje, Gates pa njegov namestnik, sta imela van der Zwaan in Gates stike z osebo, za katero sta vedela, da je bivši agent ruske obveščevalne agencije GRU, so poudarili tožilci. Po podatkih FBI je ta oseba »imela leta 2016 in še ima stike z rusko obveščevalno agencijo«.

Van der Zwaan je preiskovalcem večkrat lagal o stikih z Gatesom in to osebo, nato pa je s preiskovalci začel sodelovati in jim posredoval celo posnetke pogovorov. Podrobnosti pogovorov ostajajo skrivnost, a sodni dokumenti kažejo, da potrjujejo domnevo o bolj razširjenih stikih med kampanjo Trumpa in Rusijo med lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, kot je priznala Bela hiša, navaja AFP.