Na Mestni občini Ljubljana so uresničili napoved in po velikonočnih praznikih zaradi obnove za promet v celoti zaprli Gosposvetsko cesto, ki je bila do zdaj zaprta le delno, in del Dalmatinove ulice. Cesti bosta zaprti predvidoma do 30. junija, z zaporo pa se je promet preusmeril na bližnje ceste, ki so že brez zapor v prometnih konicah precej obremenjene. Delavci so zato zaporo vzpostavili takoj po jutranji konici, tako da zastojev danes zjutraj ni bilo. Neobičajno dolgih zastojev v mestu, kjer je zgoščen promet v času popoldanske konice sicer stalnica, zaradi zapore ni bilo niti danes popoldne.

Na občini so zaprtje pomembne prometne povezave med vzhodnim in zahodnim delom mesta napovedali že pred dvema tednoma. Voznike so ob tem pozvali predvsem k strpnosti, prilagoditvi poti, pravočasnemu načrtovanju potovanj in uporabi alternativnega prevoza, kot sta javni prevoz in kolesarjenje, pri čemer jim je pomagalo tudi toplo vreme. »Bomo videli, kako bo v dežju,« je razmišljala kolesarka, ki se je ob Gosposvetski cesti pripeljala proti Tivoliju. Za pešce in kolesarje so namreč delavci vzdolž gradbišča uredili koridorje, ki jih bodo prilagajali poteku del. Kmalu po zaprtju so na Gosposvetski in v Dalmatinovi že zabrneli gradbeni stroji in do popoldneva odstranili asfalt.

Za dodatne informacije in boljšo pretočnost so v križiščih Gosposvetske s Tivolsko in Slovensko cesto skrbeli policisti in mestni redarji. Slednji so morali opozoriti nekaj voznikov, ki so želeli zaviti na zaprti odsek Gosposvetske ceste. Nekoliko zmedeni so bili tudi nekateri pešci in kolesarji, ki niso vedeli, do kod so speljani koridorji ob gradbišču. Nekaj negotovosti so predvsem pri pešcih povzročili tudi semaforji na Slovenski cesti pri križišču s Tavčarjevo cesto. Ti namreč popoldne niso delovali kljub temu, da mestni avtobusi tam vozijo. žir