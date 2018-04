Uspehi so zelo različni in težko jih je meriti, vidni so skozi odraščanje otrok. Tisto, kar je otipljivo, je odnos. Kakšen je torej odnos v neki družini, otrok do staršev in obratno. Ko starši izvedo za diagnozo, je nekateri ne sprejmejo takoj, so pretreseni, iščejo odgovore. Potrebujejo čas, da to sprejmejo, pri čemer jim okolica, ki težave zanika, ni ravno v oporo.