Zgodba se dogaja v »Pikolo motelu z grande ponudbo« v idilični zimski pokrajini nekje na Gorenjskem, kjer podjetni hotelir gosti goste iz različnih tujih držav, ki so si zaželeli preživeti dopust v Sloveniji. Predstava na humoren, duhovit in sproščujoč način razgalja vrsto aktualnih vprašanj in med drugim odgovarja tudi na vprašanje, ali je čas dopustov namenjen poglobitvi partnerskih odnosov ali nenehnemu prepiranju in zbadanju med partnerjema, ter na vprašanje, ali je dopust res čas popolnega oddiha, ko se izklopimo in znamo za seboj pustiti vsakdanje skrbi. Vstop na predstavo v veliki dvorani Doma kulture je prost, brezplačne vstopnice pa je kljub temu treba prevzeti pred začetkom predstave na blagajni doma. Prav tako v petek, in sicer ob 20. uri, bo v Mladinskem centru Kotlovnica v sklopu Improigre tudi Večer še ne videnih improviziranih zgodb. Skupina za samopomoč Marjetice pa vabi že ob 9. uri na pohod na Kurešček. Start bo na parkirišču pri MC Kotlovnica – Dom kulture Kamnik. Predhodne prijave na info@kotlovnica.si so obvezne.