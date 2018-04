Tesla je sicer v obdobju od začetka januarja do konec marca proizvedla 29.980 vozil, od tega 11.730 vozil modela S, 10.070 vozil modela X in 8180 vozil modela 3, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Tesle.

Čeprav proizvodnja vozil modela 3 zaostaja za načrti, pa so zadnje številke vseeno pomirile vlagatelje, delnice Tesle pa so se po odprtju borze v New Yorku podražile za 4,9 odstotka.

Tesla naj bi s povečevanjem proizvodnje teh vozil nadaljevala, do konca drugega četrtletja naj bi po načrtih proizvedla 5000 modelov 3 na teden.