Kljub vsemu pa so se doslej obiskovalci predvsem zunaj namestitvenih zmogljivosti znašli v nenavadnem položaju, saj vode, razen v javnih sanitarijah, pri točilnem pultu s pomočjo natakarjev v lokalih ali pa v toaletnih prostorih, v svoje stekleničke niso mogli nikjer natočiti.

To se je zdaj spremenilo. V skladu s politiko trajnostnega razvoja občine Bled je javno podjetje Infrastruktura postavilo prvi pitnik ob Blejskem jezeru, in sicer na Jezerski promenadi, so sporočili iz Turizma Bled. Pridružila se mu bosta še dva, in sicer v Zdraviliškem parku in na Mlinem. »Bled si želi postati mesto brez plastenk in brez plastičnih vrečk,« so zapisali v Turizmu Bled.

Opozorili so še, da skupaj z akcijo za spodbujanje uporabe pitne vode poteka tudi akcija Zavrni plastično vrečko. K tej so pristopili tudi učenci blejske osnovne šole, ki so v okviru šolskega parlamenta izdelali nakupovalne vrečke ter vrečke za sadje in zelenjavo, za material pa uporabili odslužene dežnike in zavese.