Pri ročnem doziraju se zgodi, da v pralni stroj vstavimo preveliko količino detergenta, kar lahko privede do alergičnih reakcij ali okvare stroja. Poleg tega po nepotrebnem prepogosto kupujemo detergente, naša potratnost pa negativno vpliva tudi na okolje. Rezultati ob preveliki meri vstavljenega detergenta so tudi slabi rezultati izpiranja, pri premajhni količini pa slabi rezultati pranja. Samodejno doziranje vedno zagotavlja najboljše rezultate, zato je Beko razvil tehnologijo AutoDosing. Detergent in mehčalec enostavno vlijete v dozirno posodo in izberete želeni program, trije senzorji pa poskrbijo za optimalno količino detergenta, porabo vode in energije.

Varčevanje z detergentom, vodo in elektriko Samodejno doziranje lahko tudi izključite in izberete med večjo, srednjo in manjšo mero detergenta in mehčalca. Možno je uporabljati tudi pralni prašek v kombinaciji z mehčalcem ali brez njega. Pralni prašek dozirate za enkratno pranje, medtem ko boste detergent in mehčalec v dozirno posodo vstavili le na vsakih 20 do 23 pranj. Z uporabo te izjemne funkcije boste privarčevali pri čistilnem sredstvu, podaljšali življenjsko dobo vašega pralnega stroja in zmanjšali škodljiv vpliv na okolje, saj boste prihranili tudi vodo in energijo. Pranje je pravkar postalo veliko bolj brezskrbno in ekonomično.