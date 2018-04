Nasploh je v šolstvu premalo poudarka na tem, da bi nas pripravili na življenje in nam dali izkušnje. Od nas zahtevajo bizarne stvari, ki so se jih še pred nekaj desetletji učili šele na fakultetah. Potem se vprašamo, ali so naše umske sposobnosti res toliko večje ali je to le kopičenje nesmiselnih podatkov, ki jih pozabimo še isti trenutek, ko izstopimo iz učilnice po opravljenem testu. Seveda so nekoč tudi študirali le redki, danes pa je študentov vse več in pri tem ne veš, ali gredo študirat v upanju, da bodo z boljšo izobrazbo laže dobili delo, ali pa zato, ker ne dobijo dela in ne želijo doma brezdelno posedati.

V naši državi gre denar za vse drugo kot za to, za kar bi ga morali v prvi vrsti porabiti. Mladi smo povsod na zadnjem mestu, kot da se ne zavedajo, da na nas svet stoji, da smo mi prihodnost. Vse to se začne že v šoli, ko namesto da bi te izobrazili in te naučili koristne reči, zahtevajo od tebe nesmisle in te vključujejo v vse možne projekte, ki so dobri predvsem za ime šole – kajti živimo v družbi, kjer je lepa zunanjost pomembnejša od notranjosti, ki je vse bolj gnila. Učijo nas, kako pomemben je naš glas v svetu, če pa slučajno proti čemur koli protestiraš, te utišajo in ti rečejo, da je bolje potrpeti, kot se upirati. Torej nas potemtakem že v šoli učijo, da je najboljše biti ovca in vsemu tiho slediti. Ko vse pogledamo z drugega zornega kota, vidimo, da so šole, univerze, fakultete postale nekakšne blagovne znamke na trgu, ki med seboj tekmujejo, katera bo pritegnila več strank, torej dijakov in študentov, s tem pa državnega denarja. Promotorji smo prav dijaki in študenti, ki moramo po navodilih profesorjev in ravnateljev čim lepše prepleskati votlo notranjost.

Torej se osnovni problem celotnega sistema začne že v samem šolstvu, kjer iz kreativnih mladih ljudi delajo pridne in pokorne državljane, s katerimi potem brez težav manipulirajo ob vsakršni priložnosti. Čas je, da se mladi prebudimo in vajeti vzamemo v svoje roke, se upremo, tako v šolstvu kot v političnem smislu. Kajti prav stari ideološki vzorci so vir vseh težav. Vse to stanje ni naključje, ampak je posledica kopičenja težav že več desetletij. Zato je čas za nove obraze, zato je čas za spremembe.