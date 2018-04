Nastja Škafar, 4. letnik, kemijski tehnik: Po osnovni šoli sem razmišljala o zdravstveni negi in kemijskem tehniku. Spoznavam, da sem pri izbiri izobraževalnega programa malo zgrešila. Kemija me je in me bo veselila in zanimala kot šolski predmet, ne pa kot praktično delo. Na informativnih dnevih sem si ogledala fakultete, ki ponujajo študij fizioterapije. Mislim, da sem kar odločena in se bom prijavila na izredni študij fizioterapije na Alma Mater Europea. S poklicem fizioterapevtke bom imela več možnosti za samostojno pot, kar je moja dolgoletna želja.