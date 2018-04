V Eurocontrolu, ki ima sedež v Bruslju, so napako identificirali in se jo trudijo odpraviti, a se to ne bo zgodili pred večerom, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot so pojasnili, je prišlo do napake v sistemu, ki spremlja in upravlja zračni promet po celini. Zmogljivost evropske letalske mreže se bo zaradi te napake po oceni Eurocontrola zmanjšala za približno 10 odstotkov.

Kontrola zračnega prometa sicer ni neposredno prizadeta, zaradi napake tudi ni ogrožena varnost, so poudarili v agenciji. Eurocontrol je napako sicer zaznal kmalu po 16. uri. Vendar pa so izgubljeni vsi načrti letov, vloženi pred približno 12.30, zato jih bo treba ponovno predložiti, navaja izjava.

Na bruseljskem letališču, kjer dnevno zabeležijo 650 letov, so odhode letal omejili na 10 poletov na uro. Z zamudami se soočajo tudi na letališčih v Helsinkih, Pragi in Koebenhavnu.