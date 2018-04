Ko je pred dobrim mesec dni televizijski kuhar Gordon Ramsay v Las Vegasu odprl novo podružnico Hell's Kitchen, je ameriškim medijem tudi zelo jasno razložil, kateri gastrotrendi bi morali v letošnjem letu nujno izginiti: pene, govedina vagju in olje s tartufi. Za pene je dejal, da so nekatere videti kot »strupena mrena na nikoli očiščenem bazenu«. Za vagju meni, da je to izjemno meso, a »je postalo tako dostopno, da ga že vsakdo lahko zmelje v mesne kroglice«. Kar pa zadeva tartufe, nima nič proti njim, le da »ljudje olje s tartufi nespoštljivo polivajo po solati, ki jo nato začinijo še s solatnimi prelivi«.

Zato se je v iskanju nove in atraktivne hrane Ramsay odločil, da bo posegel po nenavadni indijski hrani. Na jedilnem listu nekaterih njegovih restavracij se bo namreč pojavil čaprah čatni, gosta omaka iz rdečih mravelj. Jed je spoznal pred osmimi leti, ko je snemal oddajo o indijski hrani in so mu jo pripravili v okrožju Bastar na vzhodu Indije. Nenavadno jed pripravijo iz gnezd rdečih džungelskih mravelj. Mravlje skupaj z njihovimi jajčeci zdrobijo in posušijo. Nato dodajo sol, ingver, koriander in čili, vse skupaj zavijejo v drevesne liste ter pojedo. Zaradi mravljinčne kisline je jed kisla, zaradi čilija zelo pekoča, a kljub temu izjemno priljubljena. Gordon Ramsay jo je opisal kot izjemno. Lokalna plemena, ki jo tradicionalno pripravljajo, so prepričana, da je tudi zelo zdravilna. Poleg proteinov vsebuje tudi veliko kalcija, cinka, ki krepi imunski sistem, vitamina B12, ki je dobrodošel za živčevje in možgane. Zato so lokalni prebivalci prepričani, da je čatni iz rdečih mravelj dober za um in krepi spomin. Poleg omake iz rdečih mravelj bo Gordon Ramsay v svojih restavracijah ponudil še eno indijsko jed, ki jo je pokusil skupaj z mravljami. A ta je dokaj normalna: dona pudga je začinjen piščanec, ovit v drevesne liste in pečen na ognju.

Zdi se, da so eksotične jedi prav tisto, kar Ramsay potrebuje v svojih restavracijah. Podobno kot njegov rival Jamie Oliver se tudi njegove restavracije otepajo z izgubami. Najgloblje sta potonili restavraciji Maze in Maze Grill v Melbournu, ki ju je odprl leta 2010, a sta nemudoma pridelali nekaj milijonov dolarjev izgube, kolikor so ostali dolžni dobaviteljem in zaposlenemu osebju. Avstralske oblasti so zato poslovanje restavracij vzele pod drobnogled in po šestih letih raziskav so odkrili celo vrsto finančnih nepravilnosti. Ker so poslovali tudi po tistem, ko so bili že pet mesecev po odprtju insolventni, sta zdaj Ramsay Gordon in njegov avstralski poslovni partner celo v kriminalni preiskavi, da bi ugotovili, ali sta soodgovorna za povečanje izgube. Ramsayjevo podjetje Gordon Ramsay Restaurant Groupe je tudi v celoti zadnjih nekaj let delovalo z izgubo, zato so bili vsi presrečni, da so lani končno spet imeli dobiček. Kar je bilo dovolj, da si je televizijski kuhar nemudoma kupil dve novi počitniški hiši. Eno od njih, tisto v vasi Rock v Cornwallu, ki jo je kupil za nekaj manj kot 6 milijonov evrov, je porušil in s tem razjezil sovaščane. Zdaj si gradi »družinsko počitniško hišico« z dvema kuhinjama in stekleno vrtno hišo.

V novo počitniško hišico pa na obisk gotovo ne bo prišel njegov tast Chris Hutcheson, ki je pred mesecem dni razglasil osebni stečaj. Tast je dvanajst let vodil Ramsayjevo krovno podjetje, nato ga je kuhar obtožil, da mu je ukradel dobra 2 milijona evrov. Obsojen je bil na šest mesecev zapora. Od tedaj sta na bojni nogi in drug drugega obkladata s psovkami. Tast je že večkrat dejal, da je »Ramsay pošast« in da ve, »kje ima zakopana trupla«. Kuhar mu ni ostal dolžan in ga je opisal kot »diktatorja, ki z manipulacijami nadzira življenja drugih«. Tast je napovedal, da bo napisal knjigo in v njej obelodanil vse umazane skrivnosti jeznega kuharja.