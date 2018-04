Omaka iz regrata in kopriv

Potrebujemo 300 g svežih kopriv, 200 g svežih regratovih listov, 1 žlico oljčnega olja, 2 stroka česna (lahko ga nadomestimo s šopom svežih listov čemaža, kar jed še izboljša), 1 malo čebulo, 3 žlice kisle smetane, 1 ščepec morske soli, 1 ščepec sveže zmletega popra.

Čebulo in česen olupimo in na drobno nasekljamo. Koprive in regrat očistimo, dobro operemo in odcedimo. Na štedilnik pristavimo lonec s pol litra rahlo osoljene vode. Počakamo, da voda zavre, nato pa dodamo regrat in koprive. Vse skupaj naj vre pet minut, nato pa regrat in koprive dobro odcedimo in odcejeno vodo shranimo. Regrat in koprive sesekljamo ali zmiksamo s paličnim mešalnikom. Na štedilnik pristavimo ponev, v kateri segrejemo olje. Na njem pražimo čebulo tako dolgo, da porumeni, nato pa dodamo še odcejene regrat in koprive. Sestavine s kuhalnico dobro premešamo in zalijemo s toliko prihranjene vode, da dobimo ne preredko omako. Dodamo česen in po okusu osolimo ter popopramo. Ko omaka ponovno zavre, pustimo, da se na šibkem ognju kuha še približno dve minuti. Na koncu dodamo še kislo smetano in dobro premešamo. Še vroče postrežemo s pirekrompirjem in jajcem na oko, kakor sicer postrežemo špinačo. Prav krasno pa se takšna omaka poda tudi k poljubnim testeninam ali kot prikuha ob mesnih jedeh…

l Zanimiva italijanska specialiteta je topel dušen regrat (kakor blitva, radič ali cikorija) s primešanimi poširanimi jajci ali jajci na oko ter nastrganim parmezanom. Ampak drobnega mladega regrata je za takšne kuharske vaje pravzaprav škoda, zato ga pri nas pripravljamo večinoma v solati, s krompirjem, sesekljanim česnom in morda trdo kuhanimi jajci, zabeljen z oljčnim ali bučnim oljem, začinjen s kisom in soljo. Prav dobra je jajčna omleta, ki jo nadevamo s svežim regratom in nastrganim parmezanom ter preganemo na pol. Britanci pa počakajo na rumene regratove cvetove, ki jih pomočijo v slano maso za palačinke ali pivsko testo, jih ocvrejo, nato pa primejo za steblo in pohrustajo.