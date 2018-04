Manjši del ljudi sebi in gostom dovoli hoditi po zelenici, celo žogo lahko brcaš na njej ter se po njej veselo podiš skupaj z otroki in psi. Gre predvsem za mlade družine oziroma družine, ki imajo otroke in hišne ljubljenčke. Tem je pomembna takšna zelena površina, ki dobro prenaša gaženje in je obenem vsaj od daleč prijetna za oči.

Osnovna opravila so za vse enaka, če želimo imeti vzdrževano zelenico, ne glede na končne želje. Delo na zelenici začnemo s pregledom parcele oziroma okolice hiše. Tako si bomo ustvarili dobro predstavo, kaj vse moramo postoriti, da bo zelenica lepa. Pozornost namenimo gostoti trave, zato pretehtamo potrebo po dosejevanju in razraščenost. Pregledamo vse vogale hiše, senčne lege, pod grmi ter drevesi in ocenimo, kako se je razrasel mah.

Obilica padavin pomeni slabše razmere za začetno rast trate in seveda razrast mahu. Če voda predolgo ostaja na površini ali je zemlja preveč zasičena z vodo, to pomeni propad trave. Zato je za uspešen obstanek in prezimovanje trave pomembna dobro odcedna zemlja.

Na vlažnih in senčnih delih parcele bo mah najbolje uspeval. Tu trava ni rasla dovolj uspešno, zato jo je mah izpodrinil. Pri delu s trato je dobro, da že v začetku rešimo problem z mahom. Uporabimo sredstvo plantella proti mahu 3v1, ki vsebuje sredstvo proti mahu, kremenove peske in hranila. Sredstvo posujemo po mahu zjutraj ali zvečer, pazimo le, da je mah vlažen, saj se ga bo sredstvo tako dobro oprijelo. V nekaj dneh se mah posuši, porjavi ali počrni, nato ga odstranimo z železnimi grabljami. Pomembno je, da ne grabimo zelenega mahu, ker ga s tem raznesemo po preostali parceli, zato je nekaj suhih dni zelo dobrodošlih. Z mahom povežemo tudi pojav zakisanja tal, ker je se je voda veliko zadrževala na določenih mestih parcele. Pojav zakisanja rešujemo z uporabo sredstva plantella kalcivit, s katerim spravimo pH zemlje v nevtralno območje in ustvarimo pogoje za uspešno rast trave. Sredstvo potresemo in ga vdelamo v zemljo na mestih, kjer je rasel mah.

Vedno najprej rešimo problem mahu in se nato posvetimo košnji. Takoj po prvem dežju in višjih temperaturah začne trava bujno odganjati in hitro zraste na 8 centimetrov in več. Pomembno je, da jo kosimo na višino 4–5 centimetrov in ne nižje. Tako se bo trava okrepila in bo imela močnejši koreninski sistem, saj bo z več listnate površine pridelala več hrane. Če jo takoj na začetku kosimo nizko, bo potrebovala bistveno več časa, da se okrepi in začne rasti. Na začetku pomladi je dobro vso trato pregrabiti, saj s tem odstranimo odmrlo travo. Pogosto vidimo na zemlji tudi glistine, iztrebke deževnikov. Ti hitro naredijo tla spolzka in neprijetna za hojo. Najbolje jih je pograbiti skupaj in dodati na kompost, saj so izjemno bogati s hranili. Ko uničimo mah, pa tudi po prvi košnji, je že čas za prehrano trave.

Seveda je prehrana izjemno pomembna, saj za dober spomladanski zagon trata potrebuje veliko hranil, s poudarkom na dušiku in kaliju. Kalij je pomemben za razrast koreninskega sistema, dušik za rast nadzemnih delov in listov. S klasičnim specialnim gnojilom za vse vrste trav plantella gnojimo enkrat na mesec: aprila, maja in junija. Ne pozabimo na junijsko gnojenje, z njim okrepimo trato, da bolje preživi poletne sušne razmere. Pomembno je, da gnojimo pred dežjem ali po gnojenju trato dobro zalijemo. Tako se bo gnojilo takoj raztopilo in bo na voljo travi. Moderno linijo gnojil predstavlja membransko gnojilo plantella formula 365 za travo. Gnojilo potresemo le enkrat na leto – spomladi, saj se hranila sproščajo iz membrane glede na zunanjo temperaturo in vlago. Tako ne moremo povzročiti ožigov trate, a zagotovimo vsa potrebna hranila za vso sezono z enkratnim gnojenjem.

Pred prvo setvijo trave je na prazni parceli najbolje uporabiti organsko gnojilo plantella organik, ki je povsem naravnega izvora in ne vsebuje bolezni in plevelov. Gnojilo ima veliko vsebnost organske snovi, ki igra pomembno vlogo pri zadrževanju vode s hranili. Gnojilo potresemo po zemlji dva tedna pred setvijo, ga zagrnemo narahlo z zemljo in dobro zalijemo. Ker smo na novo navozili zemljo, jo z organskim gnojilom oživimo in ustvarimo ugodne pogoje za mikroorganizme ter s tem razmere za uspešno rast trave.

Zračenje je zelo pomembno za dober koreninski sistem trave. Z zračenjem počakamo vsaj do druge ali tretje košnje. Nato z ventrikulatorjem ali vilami prezračimo tla. Vile zapičimo v tla in rahlo privzdignemo zemljo. Tako zmanjšamo zbitost tal in povečamo dostopnost zraka, vode in hranil v tleh. Zemljo naredimo bolj odcedno in tako voda ne zastaja v območju koreninskega sistema oziroma vsaj hitreje odteče. Ko prezračimo tla, potresemo kremenove peske plantella in jih z metlo vdelamo v narejene luknje. Ti zapolnijo nastale luknje in ustvarijo rahlo zemljo, zato se bodo korenine globlje in širše razrasle. Trata bo tako gostejša in odpornejša proti obremenitvam.

Ko odstranimo mah, pogosto ostanejo velike zaplate gole zemlje. Gola zemlja nastane tudi zaradi krtin, ki jih enostavno razbijemo z grabljami. Nato za dosejevanje uporabimo travno mešanico z oplaščenim semenom plantella contessa. To seme vsebuje hranila, kar pomeni boljšo začetno rast. Ker je oplaščeno, ga veter ne odnese tako hitro in tudi ptiči ga ne pojedo. Za različne lege je najbolje uporabiti specifične mešanice. Tako za senčne lege uporabimo plantello vivo, ki ima lepo, temno zeleno barvo in je primerna za severne lege hiš, pod drevesi, grmi in na drugih senčnih legah. Če pa potrebujemo odporno in trpežno travo za vroče in sušne razmere, izberemo plantello adria. V primeru mešanih leg na parceli uporabimo plantello univerzal, ki je dobro odporna proti gaženju, hitro kali in ustvari lepo, temno zeleno barvo. V pravih razmerah se trava dobro razraste in ni prostora za plevel.