Svet se je medtem razvil na vseh področjih. Zato je prav, da se inteligentne rešitve pojavljajo tudi tam, kamor gre še cesar peš — arena je tam danes nekaj čisto drugega. Higienična školjka s prho Arena Sensia nemške blagovne znamke GROHE je novost v Sloveniji, ki jo trži podjetje Ideo.si in pomeni več higiene, več udobja in več lepote. Zato pravimo: palec gor!

Inovativen pristop k ultimativni čistoči

S školjko Arena Sensia boste lahko enkrat za vselej rekli zbogom toaletnemu papirju. Naj vrže kamen prvi, ki mu ga nikdar ni zmanjkalo, ko je najmanj treba. To zastarelo metodo brisanja intimnih predelov nadomešča prijetna in naravna prha z vodo, ki pa pravzaprav ne pomeni nikakršnega odkrivanja tople vode. Nekatere kulture jo namreč že stoletja sprejemajo kot najbolj higienično, če ne celo edino sprejemljivo, in tako naravno kot na primer umivanje rok po uporabi stranišča.

Vodo si lahko popolnoma prilagodite, saj vam jo vgrajeni grelnik neprestano greje na izbrano najugodnejšo temperaturo. Tako vam tople vode enostavno ne more zmanjkati. Nastavljivi ročici za pršenje sta narejeni iz antibakterijskega materiala in sta zavarovani z odstranljivim antibakterijskim varovalom. Ponujata možnost standardne, damske ali dvojne prhe, ki vas temeljito očisti. Določite lahko moč, položaj in način pršenja, izberete pa lahko celo masažni curek. Na koncu vas nežno posuši sušilnik s prijetno toplim zrakom.