3. Kaj pa koti? V majhnih stanovanjih si le stežka privoščimo pustiti neizkoriščen kot, saj ga je škoda. Ste vedeli, da lahko v kot namestite izjemno učinkovito kotno vgradno omaro, ki 100-odstotno izkoristi prostor in vam da ogromno novega shranjevalnega prostora? Kotno vgradno omaro lahko naročite po meri v slovenskem podjetju, ki že 29 let izdeluje pohištvo po meri. Če se soočate s prostorsko stisko in si želite unikatno rešitev za svoj dom, pokličite podjetje Akron, kjer točno vedo, kako se tem rečem streže. Kotne omare so seveda priročne tudi v spalnicah, otroških in dnevnih sobah. , vsem pa je skupno, da so narejene po meri in opremljene po vaših željah. In če ni prostora za vgradno omaro, vam lahko nekaj slabe volje prihrani tudi kotna klasična omara ali preproste kotne police. Kadar se začne pojavljati pomanjkanje prostora, pride prav vsaka še tako majhna odlagalna polica. Vse našteto in še več vam narišejo in naredijo slovenski mojstri v Akronu.