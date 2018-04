Gradec (Avstrija), Calgary (Kanada), Cortina d'Ampezzo ter združena Milano in Torino (Italija), Sapporo (Japonska), Stockholm (Švedska), Sion (Švica) in Erzurum (Turčija) so se do dogovorjenega roka 31. marca odzvali na prvo fazo dogovarjanj z Mokom glede morebitne organizacije ZOI.

»Veseli me, da je tako veliko zanimanja za organizacijo zimskih olimpijskih iger. Naš cilj pa ni le, da imamo rekordno število kandidatov za organizacijo, temveč da izberemo najboljšega možnega gostitelja,« je ob tem dejal predsednik Moka, Thomas Bach.

Leta 2022 bodo zimske olimpijske igre v Pekingu, ki je v boju za organizacijo premagal kazahstanski Almaty, medtem ko so druga mesta odstopila od kandidatur ali so jih zaustavili referendumi.

Mok je za tem spremenil postopek kandidature, z namenom, da bi spet privabil več kandidatur, ter ga močno poenostavil in predvsem pocenil.