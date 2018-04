OHS želijo spodbuditi zavedanje, da stavbe gradimo in oblikujemo za ljudi. Zato je v vseh procesih načrtovanja pomembno, da se zavedamo vpliva, ki ga imajo stavbe na naše zdravje, varnost, uspešnost in dobro počutje. Stavbe gradimo za daljše obdobje, zato so njihovo delovanje, poraba energije in pravilna izbira materialov pomembni za naš trajnosten in ozaveščen družbeni, socialni in ekonomski razvoj.

Pozornost mlajši generaciji arhitektov in oblikovalcev Na letošnjem festivalu bodo posebno pozornost namenili mlajši generaciji arhitektov in oblikovalcev, ki je s svojo strokovnostjo in prodornostjo uspela uresničiti svoje prve zamisli. Letošnja žirija festivala OHS je obravnavala 85 novih prijavljenih objektov s številnih arhitekturnih področij. Od tega je največji delež zasebnih objektov, to so predvsem hiše in stanovanja. Drugi v vrsti po številu prijav so letos poslovni prostori, kar kaže na nekakšno obujanje in tudi razcvet novih poslovnih okolij. Sledijo jim kulturni, nato izobraževalni in rekreacijski objekti, odprti prostori, turistični, infrastrukturni objekti ter kavarne in restavracije.

Raznolik nabor novih projektov Če poskusimo s kratkimi komentarji letošnjih žirantov povzeti prijavljene objekte, moramo najprej poudariti, da so bili organizatorji ponovno presenečeni nad raznolikostjo nabora nove kakovostne arhitekture in tudi drugih projektov. Boštjan Vuga, ustanovitelj biroja Sadar+Vuga, meni, da to kaže na odprtost in težnjo po novem, še ne videnem, po stanujočih in delujočih objektih ter na znanje in veliko ambicijo arhitektov. Arhitektka Klara Zalokar med drugim dodaja, da ji je bilo med letošnjim naborom prijavljenih v veselje videti prva dela mladih arhitekturnih birojev. Žirija složno opaža še eno zanimivost, da kljub številnim novim projektom med njimi ni skoraj nobenih večjih javnih objektov. Docent in arhitekt Peter Šenk je v svojem komentarju zapisal: »Ob kroničnem pomanjkanju projektov in izvedb (predvsem javnih) objektov v preteklih letih se pri nas očitno razvija trend zadržanih, a premišljenih interjerjev, domovanj ter bolj igrivih in označenih poslovnih okolij. Med temi se pojavljajo številne kakovostne izvedbe, ki s sodelovanjem na festivalu OHS dobijo odlično priložnost za ogled.«