Nakupovalni centri Qlandie bodo tako v aprilu postali stičišče modnih dogodkov, saj bo v vsakem kraju Qlandia organizirala QL modni teden, ki ga bodo z izbranimi animatorji tudi ustvarjalno in zabavno obarvali. V nakupovalnih centrih bodo obiskovalcem na posebej pripravljenih prizoriščih omogočili, da v foto kotičku s fotografijami kreirajo svoje modne zgodbe in se potegujejo za naziv TOP QL model. Otroci se bodo lahko v družbi odraslih ali maskote Qlare udeležili ustvarjalnih modnih delavnic, kjer bodo nastajala barvita modna oblačila, klobučki, očala in drugi modni dodatki, se učili ličenja v lepotilnem kotičku ali pa si omislili zanimivo poslikavo obraza. Modno vzdušje bodo popestrili še znani glasbeni gostje, med njimi BQL, Maraaya, Nika Zorjan, Luka Basi, Eva Černe in finalisti lanskega glasbenega festivala QL talent. Dogodke bodo soustvarjali še plesalci, manekenke, kulturno-umetniški ustvarjalci in vizažistka Kaja Elsner, ki bo vodila delavnico ličenja, ter voditelja David Urankar in Azra Selimanović iz plesnega studia Libero, ki poudarja: '«Dogajanje v Qlandii bo res pestro, zato k udeležbi vabimo obiskovalce vseh generacij, ki si s sodelovanjem lahko prislužijo lepe nagrade. V vsakem centru bomo tako izbrali pet TOP QL modelov, ki jih bo Qlandia nagradila z darilnimi boni, poleg tega pa se bodo v novih kolekcijah sprehodili po modni stezi in zatem obiskali še manekenski tečaj v modni šoli Vulcano Models. Nagrade bomo prispevali tudi v Libero plesnem centru, saj bomo sedmim srečnežem zagotovili udeležbo na našem poletnem plesnem taboru.'«

Prijave na natečaj QL modni talent za mlade modne oblikovalce v starosti od 15 do 19 let sprejemajo še do 20. aprila. V tednu mode bodo v nakupovalni ulici v posameznih nakupovalnih centrih razstavili kreacije prejetih idejnih skic, da bi si jih lahko ogledali tudi obiskovalci, zatem pa s pomočjo komisije v vsakem centru izbrali enega finalista. ''V Qlandii smo pri projektu združili moči z našo vodilno modno agencijo Vulcano Models in se tesno povezali še s Srednjo šolo za oblikovanje iz Maribora, ki bo skicirana oblačila sedmih finalistov zatem tudi izdelala, 23. novembra pa jih bomo javnosti predstavili na sklepni modni reviji v Qlandii Maribor,'' pojasnjuje Mojca Pavlišič, vodja marketinga nakupovalnih centrov Qlandia. Več informacij o terminih aprilskih dogodkov je na voljo na https://www.qlandia.si/si/2018-kampanje/ql-modni-tedni.