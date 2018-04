Dolgo je že tega, odkar je Marcos Rodríguez Pantoja kar 12 let preživel v družbi volkov, z mladiči, ki so ga vzeli za brata, ter v družbi kač, netopirjev in srnjadi spal po votlinah, z njimi tulil in nabiral hrano, povečini jagodičevje in gobe. To so njegovi edini srečni spomini na otroštvo. Ko je bil star 19 let, ga je v gorovju Sierra Morena našla španska narodna garda in ga iztrgala iz edinega doma, ki ga je do takrat poznal. Življenje se je od takrat zelo spremenilo, je povedal v pogovoru za španski El Pais. 72-letnik živi v majhni, mrzli hiši v vasi Rante, poslavljajoča se zima pa je bila zanj posebno naporna.

Hladnost človeških odnosov

Še bolj kot mraz zime pa Španca pretresa hladnost medčloveških odnosov, kar se ga v družbi volkov, tudi ko je z njimi tekal napol gol in bos, ni pretirano dotikalo. »Noge sem si ovil samo, ko so me bolele zaradi snega,« se za El Pais spominja srečnejših dni. Po »ujetju« se je sesul in si nikoli ni povsem opomogel. Nikoli se tudi ni zares uspel vključiti v človeški trop, bil je preveč naiven in dobrega srca, idealna tarča za izrabljanje sodelavcev in delodajalcev.

Izjema so njegovi sosedi, ki so ga vzeli za svojega, in ki mu s pomočjo okoljevarstvene skupine Amig@s das Arbores sedaj skušajo pomagati tako, da zbirajo denar za izolacijo hiše ter nakup grelnika, česar si zaradi mizerne pokojnine ne more privoščiti sam. Sicer se najbolje počuti v družbi otrok, ki jim večkrat pripoveduje o svoji izkušnji, kakor tudi o veliki ljubezni do živali.