Megra povezuje ponudnike in uporabnike najnovejše mehanizacije, materialov, orodij in storitev za trajnostno gradnjo, energijsko in siceršnjo obnovo stavb ter urejanje okolice. Sejem Green pa s sloganom »Zelena za prihodnost« predstavlja zamisli in izdelke, ki so v korist potrošnikom, okolju in družbi: samooskrbo z energijo iz obnovljivih virov in druge sodobne energetske rešitve, e-mobilnost, naravne gradbene materiale in gradnjo, ekološko in permakulturno pridelavo hrane, rokodelstvo, domače naravne dobrote in druge izdelke za ozaveščeno, zeleno potrošnjo.

Energijsko varčna gradnja in novi projekti

Težišče sejma Megra je na gradbeništvu. Na zunanjem prostoru prevladuje gradbena in komunalna mehanizacija, v sejemskih halah pa razstavljavci predstavljajo sodobne materiale, orodja in storitve. Poudarki so na novih infrastrukturnih, železniških, avtocestnih in komunalnih projektih ter na obnovi in energijski prenovi stavb. Predstavljeni so sodobni trendi na področju komunale in urejanja okolja, čistilne naprave in najnovejše tehnologije za klimatizacijo. Specializirane razstave opozarjajo na pomen energijsko varčne gradnje ter uporabo lesa v gradbeništvu, sodobno ureditev okolice in varovanje objektov. Za uporabo lesa pri notranji opremi bivalnih prostorov navdušuje razstava Čar lesa.

Na Obrtni ulici bodo člani območnih obrtno podjetniških zbornic ter strokovnih sekcij gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije prikazovali zaključna obrtna dela v gradbeništvu in deficitarne obrtne in gradbene poklice, med katere sodijo mizar, slikopleskar, voznik, strojnik gradbene mehanizacije, avtoserviser, dimnikar, zidar, tesar in klepar krovec. Ustanove z vseh nivojev izobraževanja bodo predstavljale z gradbeništvom povezane izobraževalne programe ter svojo raziskovalno in praktično dejavnost. Kot zanimivost omenimo, da bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, prikazala delovanje motorja z notranjim zgorevanjem, kvadrokopter za izvajanje meritev v energetiki in delovanje 3D-tiskalnika. Potekalo bo tudi tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev v graditeljskih spretnostih.