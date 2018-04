Branilec Liverpoola se je poškodoval v soboto na prvenstveni tekmi proti Crystal Palaceu. »Matip je odigral vseh 90 minut, toda po zdravniškem pregledu je jasno, da mora na operacijo,« je v izjavi za javnost sporočil Liverpool in dodal, da Matipa v sezoni 2017/18 bržkone ne bo več na nogometnih zelenicah. Poškodba Kamerunca je nov udarec za Liverpoolovo obrambo, saj sta poškodovana tudi Joe Gomez in Nathaniel Clyne, ki sta prav tako branilca. Težave imata tudi vezista Emre Can in Adam Lallana.