Marinakis, ki je obenem tudi lastnik angleškega drugoligaša Nottingham Foresta, je bil jezen po nedeljskem remiju 1:1 proti Levadiakosu, ki je branilce naslova grškega prvaka potisnil na tretje mesto.

»Olympiakos bom ponovno zgradil od začetka in spet bo postal ekipa, o kakršni sanjamo. Tako jaz kot navijači smo dovolj trpeli in tolerirali slabe predstave. Zdaj boste šli na počitnice,« je dejal Marinakis svojim igralcem, poročajo grški mediji.

Ob tem je predsednik kluba dodal, da bo za zadnje tri prvenstvene kroge ostal le kakšen nogometaš prve ekipe, ki jo bodo popolnili nogometaši mladega moštva grškega prvaka.

»Amaterske ekipe trdo garajo, trenirajo osnove, ljubijo Olympiakos in svoje navijače precej bolj kot vi,« je še dodal članom prve ekipe in jim zatrdil, da bo svoj denar raje vložil v mlade: »Vi več razmišljate o svojih velikih, lepih hišah in luksuznih avtomobilih, namesto da bi imeli pred očmi klub in navijače. Plačujem vam milijone, da imate vse, kar potrebujete. Zaradi vas sem odpustil tri trenerje. A zdaj vidim, da niso bili težava oni, temveč vi.«

Tretjeuvrščeni Olympiakos ima v grškem prvenstvu devet točk zaostanka za vodilnim AEK.