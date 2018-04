Ključno vprašanje, na katerega je moral danes odgovoriti mag. Savin Gorup iz podjetja Asist, ki vzdržuje prometno signalizacijo za javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP-LPT), je bilo, kakšne barve luč je gorela, ko je v križišče med Celovško cesto, Korenčanovo ter Bravničarjevo ulico 20. marca lani ob 22.46 uri zapeljal obtoženi Jan Kočić. Gorup je na osnovi analize podatkov, te je pridobil iz podatkovne baze prometnega centra, v kateri se beležijo signali, ki jih tja pošiljajo semaforske naprave, pričal, da je v času nesreče za voznika avtomobila gorela zelena luč in da je ta po trku svetila še več kot pol minute, kar je Gorup na sodišču računal kar na roke.

Po njegovi razlagi to pomeni, da je Kočić v križišče zapeljal nekje na sredini intervala zelene luči, 20-letna kolesarka Ina G. pa da je na cesto zapeljala pri rdeči luči. Na vprašanje sodnika Marjana Pogačnika, ali obstajajo kakšni moteči dejavniki, ki bi te ugotovitve postavili pod vprašaj, je odvrnil, da ni sistem zabeležil nikakršnih napak.

Tožilstvo prepričano drugače

Gorupovo pričanje je v nasprotju z mnenjem tožilstva, kjer vztrajajo, da je Kočić na večer tragične nesreče prevozil rdečo luč in to s hitrostjo najmanj 120 kilometrov na uro, s čimer bi torej za 50 kilometrov na uro prekoračil tam dovoljeno hitrost vožnje. Tožilstvo obtoženemu očita nevarno vožnjo v cestnem prometu, za kar mu grozi do 12 let zapora. Kočić krivde ne priznava, trdi, da je križišče prevozil pri zeleni luči, ne ve pa, s kakšno hitrostjo, a zagotovo ni divjal, kakor mu očita sodišče.

Vse do 30. januarja letos je bil obtoženi v priporu, takrat pa se je, kot smo že poročali, sodnik odločil za milejši ukrep in Kočiću pripor nadomestil s hišnim, a je višje sodišče že 6. februarja ugodilo pritožbi tožilke Liljane Tomič in ga znova poslalo v pripor. 22-letnik je v priporu tako skoraj leto dni, kar je po mnenju njegovega zagovornika Benjamina Peternelja že absurdno. »Gre za prometno nesrečo, obravnavajo pa ga huje, kot če bi bil član kakšne hudodelske združbe,« je komentiral trajanje pripora. »Pripor mu podaljšujejo na dva meseca, na sojenju pa se ne zgodi nič. Še več – vse, kar se zgodi, gre v korist obrambe in torej ruši obtožbo,« je prepričan Peternelj. Tožilka je prepričana, da še vedno obstajajo priporni razlogi, že večkrat je poudarila, da pri obtožencu obstaja ponovitvena nevarnost. Kočića so namreč od leta 2014 kar štirinajstkrat kaznovali zaradi kršitve prometnih predpisov. Če pogoji za pripor dejansko obstajajo, pa mora najkasneje do petka odločiti izvenobravnavni senat. Sojenje se bo sicer nadaljevalo 22. maja.